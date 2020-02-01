Avukat Gür Gürsoy: "Kişisel veriler dediğimizde sizin bütün nüfus cüzdanı fotokopileriniz yani adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adli sicil kaydınız, sağlık bilgileriniz, sendikal bağlantılarınız, dernek ve vakıf üyelikleriniz kişisel veriler kapsamındadır.

"2 İLA 4 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI VAR"

Bu bağlamda Yargıtay 12. Ceza mahkemesi Asli Ceza Mahkemesinin verdiği kararı bozdu ve şu görüşü belirtti: "bir kişinin telefon numarasını kanundaki istisnai haller hariç, kişinin izni olmadan 3. bir kişi ile paylaşıyorsanız asli ceza mahkemesinde 2 ve 4 yıl arasında yargılanabilirsiniz." dedi. Hapis cezasının yanında suçun şikayete tabi olmaması ilkesi de bulunuyor. Bu demek oluyor ki suçun işlendiğini savcılık öğrenirse kendiliğinden bu konuyla ilgili soruşturma başlatabilir." dedi.

Bunlara ek olarak Gürsoy: "Aynı zamanda bir başkasının resmini izinsiz çekmekte suç teşkil eder. Bu bağlamda da kanun çok hassastır. Net bir şekilde bir fotoğrafta kişi görünüyorsa ya kişiden izin alacaksınız ya da kişiyi fotoğrafta bulanık hale getireceksiniz." ifadelerinde bulundu.

İzinsiz numara ve fotoğraf paylaşanlara ceza | Video