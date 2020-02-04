Sosyal medyada ilginç akımlar yaşanıyor. Kullanıcılar arasında kısa süre içinde popüler oluyor. Bunun birçok örneğini geçtiğimiz yıllarda görmüştük. Şimdi ise 'My YouTube' etkiketiyle yeni bir akım daha başlamış görünüyor. Özellikle Twitter'da bu etiketle mesajlar atılıyor. Peki My YouTube nedir? İşte detaylar...
Sosyal medyada bazı akımlar trend oluyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Faceapp uygulamasının yaşlandırma özelliği sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlü isimler de bu akıma katılmıştı. Ancak sonrasında yaşlandırma uygulamasıyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Faceapp bu sözünü ettiğimiz trend olan akımlardan sadece birisi.
Şimdi ise kullanıcılar 'My YouTube' etiketi ile paylaşımlar yapmaya başladı. Kullanıcılar, YouTube'ta yaptığı aramaların ekran görüntüsünü alıp, My YouTube etiketi ile paylaşıyor. Twitter gündeminde bu hashtag popüler durumda. Binlerce mesaj atılmış. Instagram ve Facebook'ta da bu etiketle yapılan bazı paylaşımlar yer alıyor.
ETİKETLER: