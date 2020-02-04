Sosyal medyada bazı akımlar trend oluyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Faceapp uygulamasının yaşlandırma özelliği sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlü isimler de bu akıma katılmıştı. Ancak sonrasında yaşlandırma uygulamasıyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Faceapp bu sözünü ettiğimiz trend olan akımlardan sadece birisi.

Şimdi ise kullanıcılar 'My YouTube' etiketi ile paylaşımlar yapmaya başladı. Kullanıcılar, YouTube'ta yaptığı aramaların ekran görüntüsünü alıp, My YouTube etiketi ile paylaşıyor. Twitter gündeminde bu hashtag popüler durumda. Binlerce mesaj atılmış. Instagram ve Facebook'ta da bu etiketle yapılan bazı paylaşımlar yer alıyor.