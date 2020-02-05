Bloomberg'in paylaştığı yeni bir rapora göre Instagram geçtiğimiz sene yani 2019'da, 20 milyar dolar reklam geliri elde etti. Facebook'un geliri ise 70.7 milyar dolar. Yani Instagram, Facebook'un yıl içinde toplam gelirinin dörtte birinden daha fazlasını oluşturuyor.

Instagram'ın kar marjının, Facebook'un kar marjıyla nasıl karşılaştırıldığı ise belli değil. Instagram'dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Instagram diğer yandan Google'ın video servisi olan YouTube'u da geçti. Google, YouTube'un 2019'da 15 milyar dolar reklam geliri elde ettiğini açıklamıştı.

2012'DE FACEBOOK SATIN ALMIŞTI

Facebook, 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolar nakit ve hisse senedi karşılığında satın almıştı. Instagram yıllar içinde az gelirli bir uygulamadan, Facebook'un kilit uygulamaları arasına girdi ve parasal getirisi olan bir merkez haline dönüştü. Bir uzman yaptığı açıklamada, Instagram'ın "Facebook'un uygulama ailesi" stratejisinde değerlendirildiğini ve böylece yıllar içinde güçlenip, gelir sağladığını belirtti.

2018'de Instagram'ın 100 milyar dolardan daha fazla değere sahip olduğu söyleniyordu, 2020'de ise bu rakam daha da yükselecek görünüyor.

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