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tahmin listesi yanlışlıkla 'da açıklandı

OSCAR TAHMİN LİSTESİ YANLIŞLIKLA TWİTTER'DA AÇIKLANDI
5 Şubat 2020, Çarşamba Güncelleme : 11:07:30

ve , resmi hesabından, takipçilerine tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi tanıtırken bir tahmin listesi yayınladı. Kazanan isimler olarak algılanan liste, Akademi tarafından hemen silindi ve özür dilendi.

Ve en iyi gaf 'ı Akademi'ye verildi! Oscar'ların belirleyicisi ve , saatiyle 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak olan 92. öncesinde, sinemaseverlerin tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi göstermek isterken kendi tahminlerini tweet'ledi.

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