Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, resmi Twitter hesabından, takipçilerine Oscar tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi tanıtırken bir tahmin listesi yayınladı. Kazanan isimler olarak algılanan liste, Akademi tarafından hemen silindi ve özür dilendi.
Ve en iyi gaf Oscar'ı Akademi'ye verildi! Oscar'ların belirleyicisi Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Türkiye saatiyle 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak olan 92. Oscar Ödülleri öncesinde, sinemaseverlerin tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi göstermek isterken kendi tahminlerini tweet'ledi.