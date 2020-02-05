Ve en iyi gaf Oscar'ı Akademi'ye verildi! Oscar'ların belirleyicisi Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Türkiye saatiyle 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece yapılacak olan 92. Oscar Ödülleri öncesinde, sinemaseverlerin tahminlerini yazmaları için yaptıkları geliştirmeyi göstermek isterken kendi tahminlerini tweet'ledi.