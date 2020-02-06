Akıllı telefonlardan kaynaklanan göz yorgunluğuna dikkat

Yapılan açıklamada, "Birçok kişide görülen bu hastalık, günde 3 saat veya daha fazla zamanını dijital cihazların başında ya da birden fazla cihazın karşısında zaman geçirmek hem zaman kaybına hem de göz sağlığına olumsuz etkileri vardır. Bilgisayar kullanmak zorunda kalan erişkinlerin birçoğu ise bu dijital hastalığa yakalanmaktadır. Dijital göz yorgunluğunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bilgisayar karşısında gözün ekranı netleştirmek için yaptığı uyumdur. İnsan gözü yakın objeleri netleştirmek için uyum yapar. Bu uyum esnasında ise, göz merceğindeki kaslar kasılır ve mercek kalınlaşır. Değişen ışık gücüne göre göz bebeği ufalmaya ya da genişlemeye başlayabilir" denildi.

Gözlerdeki yanma, batma ve bulanık görme sebeplerinden bir tanesi de bilgisayar ekranına bakarken gözleri çok fazla kırpmamaktan kaynaklandığını ifade eden uzmanlar, "Normalde bir kişi dakika da ortalama 25 kez gözlerini kırparken bilgisayar kullanımında bu sayı oldukça azalıyor. Ekrana bakarken gözlerimizi kırpmak ve suni gözyaşı damlası kullanmak yararlı olabilir. Bunlar basit bir yöntem olarak gözükse de gözün ıslanması için son derece önemlidir" diye konuştu.

Uzmanlar dijital göz yorgunluğundan en az etkilenmek için dikkat edilmesi gereken unsurları şu şekilde açıkladı:

"Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır, ekrana çok yaklaşılmamalı belli bir mesafeden bakılmalıdır. Uzaklık ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır. Ayrıca, pencerelerle ekran açısı uygun olmalı, pencere ve diğer kaynaklardan gelen görüntüler ekran üzerine düşmemelidir. İri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmak gerekir. Koyu renk zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışırken 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmek de göz sağlığı için çok önemlidir."