Havacılıkta kuyruk rüzgarı anlamı: Kuyruk rüzgarı nedir, uçağa nasıl etki eder?

Uçaklar uçabilmek için kaldırma kuvveti oluşturmak üzere kanatların yüzeyine sürtünen rüzgar akışını kullanır. Kalkış için minimum bir rüzgar miktarı gereklidir ve genellikle motor bu kalkış hızını elde etmek için itme kuvveti üretir. Uçaklar, yani uçaktaki teçhizat ve pilotlar, hızlarını sadece etraflarındaki hava ile ilişkili olarak ölçerler ve bilirler. 200 mil / saat kuyruk rüzgarı varsa, uçağın yerdeki hızı 750 mil / saatin üzerinde olacaktır. Tüm hava yolu hız sınırlamaları, yer hızına değil hava hızına bağlıdır.

Kuyruk Rüzgarı Nedir?

Kuyruk Rüzgarı, kuvvetli olan rüzgarın, uçağın arkasından esmesi durumuna verilen isimdir. Modern jetler navigasyon ekranlarında rüzgar hızını gösteren bir göstergeye sahiptir. En kolay yol, yer hızını gerçek hava hızına karşı kontrol etmektir. Eğer yer hızı daha büyükse, bir kuyruk rüzgarı vardır, daha düşükse bir kafa rüzgarı vardır. 200 mil / saat kuyruk rüzgarı varsa, uçağın yerdeki hızı 750 mil / saatin üzerinde olacaktır. Tüm hava yolu hız sınırlamaları, yer hızına değil hava hızına bağlıdır.

Kafa Rüzgarı Nedir?

Rüzgârdan inerek (rüzgar gerekli asansörün bir parçasını oluşturacaktır) uçak daha erken kalkar ve bu daha düşük bir yer hızına ve dolayısıyla uçağın havaya uçması için daha kısa bir kalkışa neden olur.

Rüzgara karşı tırmanmak (yani uçağın kalkış rüzgara karşı gerçekleştirmesi, tırmanış yolunuzdaki engelleri temizlemek için ideal olan daha dik bir tırmanışa neden olacaktır.

Rüzgara karşı iniş aynı avantajlara sahiptir, uçak yavaşlamak için daha az pist kullanır, zemin hızı konma sırasında daha düşüktür (uçakta daha az aşınma ve yıpranma) ve pist biraz yoğunsa, bir sonraki uçak için daha erken kullanılabilir. Genel kural, kalkış ve iniş mesafelerinin her bir kafa rüzgarı düğümü için %20'ye kadar azaldığını söylüyor. Böylece uçaklar daha çabuk yavaşlayarak ana pisti daha çabuk terk ediyor.

Kalkışta Kuyruk Rüzgarı

Bir kuyruk rüzgarına sahip kalkışlar, uçuş için yeterli kaldırma elde etmek için çok daha fazla pist kullanılmasına neden olacaktır (Kaldırma için herhangi bir kafa rüzgarının elde edilmesinden önce kuyruk rüzgarının etkisiz hale getirilmesi zaman/mesafe alır). Tırmanma açısı da azalır.

İnişte Kuyruk Rüzgarı

Bir kuyruk rüzgarı ile iniş yapmanın başka bir sorunu daha vardır: Bu durumda uçak piste daha yüksek bir yer hızıyla yaklaşır ve bu, pilotu görsel olarak daha düşük bir yer hızına alıştığı için hava hızını düşürmesine neden olabilir. Bu noktada, hem gösterge karışıklığından dolayı perdövites (stall) riski oluştırabilir, ya da yüksek süratle inme ye neden olabilir. Ancak çözüm basit: bu sorunun farkında olan bazı pilotlar, her zaman belirtilen nihai yaklaşma hızını biraz yüksek tuttuklarını söylüyor ve pist başında daha erken inerek, yavaşlamak için pisti daha uzun kullanıyor..

İniş sırasında yapılacak en iyi şey, kuyruk rüzgarlarından tamamen kaçınmaktır, ancak yeterli pist ve pilot deneyimi mevcutsa, güvenli bir şekilde iniş yapılabilir.

Unutmayın: kuyruk rüzgarları belirtilen hava hızını veya durma hızını düşürmez, uçağın yer hızını etkiler.