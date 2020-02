Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bitfinex ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bitfinex'in yapılacak olan kapsamlı bir güncelleme nedeniyle 4-7 saat boyunca kapalı olacağı açıklandı. Bitfinex'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda güncellemenin detayları da açıklandı.

Açıklamada güncellemenin iFinex altyapısının stabilitesini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için yapılacağı belirtildi.

📢Bitfinex will be performing a system upgrade on Tuesday, February 11th, to enhance the stability and scalability of the iFinex trading infrastructure.https://t.co/4WZhSYEim8 pic.twitter.com/46CiP45eqB