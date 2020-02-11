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borsası Bitfinex 7 saat boyunca kapalı olacak! Bitfinex'te fiyatı ne kadar oldu?

KRİPTO PARA BORSASI BİTFİNEX 7 SAAT BOYUNCA KAPALI OLACAK! BİTFİNEX'TE BİTCOİN FİYATI NE KADAR OLDU?
11 Şubat 2020, Salı Güncelleme : 12:09:44

borsaları artık yoğun bir şekilde talep görüyor. Özellikle de başta olmak üzere birçok kripto para borsalarda işlem görüyor. En büyük kripto para borsalarından biri olan Bitfinex ile ilgili de yeni bir güncelleme geldi. Bitfinex için kapsamlı bir güncelleme yapılacağı açıklandı. Bu nedenden dolayı Bitfinex borsası 4-7 saat boyunca kapalı kalacak. Kripto para borsalarındaki en değerli coin ise Bitcoin son dönemde yukarı doğru bir grafik çiziyor. Kripto para borsasındaki en değerli 10 kripto para da belli oldu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bitfinex ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bitfinex'in yapılacak olan kapsamlı bir güncelleme nedeniyle 4-7 saat boyunca kapalı olacağı açıklandı. Bitfinex'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda güncellemenin detayları da açıklandı.

Açıklamada güncellemenin iFinex altyapısının stabilitesini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu güncelleme TSİ 13.00'te başlayacak. Güncelleme sırasında alım satım ve para yatırma işlemleri durdurulacak, kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Bitfinex, son 24 saatteki yaklaşık 200 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para borsalarından biri. Kripto para borsasının en değerli kripto parası olan Bitcoin'in değeri ise şu an 9800 dolar.

KRİPTO PARA BORSALARINDAKİ EN DEĞERLİ 10 COİN

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

EOS

Binance Coin

Tezos

Cardano

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