Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bitfinex ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bitfinex'in yapılacak olan kapsamlı bir güncelleme nedeniyle 4-7 saat boyunca kapalı olacağı açıklandı. Bitfinex'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda güncellemenin detayları da açıklandı.

Açıklamada güncellemenin iFinex altyapısının stabilitesini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için yapılacağı belirtildi.

📢Bitfinex will be performing a system upgrade on Tuesday, February 11th, to enhance the stability and scalability of the iFinex trading infrastructure.https://t.co/4WZhSYEim8 pic.twitter.com/46CiP45eqB — Bitfinex (@bitfinex) February 10, 2020

Açıklamaya göre, söz konusu güncelleme TSİ 13.00'te başlayacak. Güncelleme sırasında alım satım ve para yatırma işlemleri durdurulacak, kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Bitfinex, son 24 saatteki yaklaşık 200 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük kripto para borsalarından biri. Kripto para borsasının en değerli kripto parası olan Bitcoin'in değeri ise şu an 9800 dolar.

KRİPTO PARA BORSALARINDAKİ EN DEĞERLİ 10 COİN

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