DigiTimes'ın raporuna göre Apple, Tayvan'daki tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte yeni ürünler üstünde çalışıyor. Bu ürünler arasında iPad, Apple Watch, iMac ve AirPods Pro Lite var. Kaynak söz konusu bu cihazların eylül ayından önce çıkmayacağını da belirtmiş.

Corona virüs salgını nedeniyle Apple tedarik zincirini farklı ülkelerle çeşitlendirmeye çalışıyor. Kaynak bu durumla ilgili olan raporda 'AirPods Pro Lite' isminin geçtiğini, ancak başka bir detay olmadığını vurguladı. Bununla birlikte isimsiz bir sanayi kaynağına göre Apple, AirPods Pro'nun daha ucuz bir modelini çıkarmak ve satışlarını arttırmak istiyor. Ancak sanayi kaynağı salgın nedeniyle tüm ürünlerin tedariğinde sorunlar ve kesintiler yaşanabileceğinin altını çiziyor.

DigiTimes ve isimsiz kaynağın sunduğu raporlar dikkat çekici olsa da, sonuç olarak bunların birer dedikodu olduğunu unutmamak lazım. Neler olacağını ise bekleyip görmekten başka şansımız bulunmuyor.