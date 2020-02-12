Apple FaceTime'ın Google tarafındaki rakibi Google Duo, uzun yıllardır birçok cihazda ve web tarayıcılarında kullanılıyordu. Google'ın Pixel ailesindeki Kişiler, Telefon ve Mesajlar uygulamasına entegre edilen Duo, kullanıcının tek bir dokunuşla video görüşmesi yapmasını sağlıyordu. Şimdi bu özellik Galaxy S20 ailesine ve Galaxy Z Flip modelinde karşımıza çıktı. Bu modellerin Kişiler, Mesajlar ve Telefon uygulamasında Duo butonu yer alacak.

Galaxy S20 serisi de dahil olmak üzere Galaxy modellerinin önemli bir kısmında geniş açılı lens bulunuyor. Google Duo da bu donanım özelliğini destekleyecek yeteneklere sahip. Geniş açı ile görüntülü konuşmalarda daha fazla kişi sohbete katılabilecek. Google Duo, Galaxy Z Flip'in katlanabilir ekran tasarımını destekleyecek bir entegrasyon ile gelecek. Ayrıca Galaxy S20'nin 5G destekli versiyonlarındaki ekstra bant genişliği de videolu görüşme kalitesini artıracak.

Etkinlikte konuşan Google yöneticisi Hiroshi Lockheimer, Galaxy S20'nin Canlı Altyazı özelliği geleceğini duyurdu. Google Duo gibi uygulamalarda anında altyazı üreten bir senaryo da etkinlikte paylaşıldı. Ancak, ne Samsung ne de Google, Duo entegrasyonunun ve Canlı Altyazı özelliğinin diğer Galaxy modellerine ne zaman geleceğini açıklamadı. (Shiftdelete)