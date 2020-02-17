Windows 10X güncellemeleri hızlı olacak

Windows 10 güncellemelerinin, özellikle toplu güncellemelerin yüklenmesi çok uzun sürebiliyor. Bazı durumlarda bilgisayarı baştan başlatmanız da gerekebiliyor. Peki Microsoft, iddia ettiği bu hızı neye borçlu?

Görünüşe göre güncellemelerdeki hızlanma, Windows 10X işletim sisteminin temelinin, diğer uygulamalardan ve bileşenlerden ayrı tutulmasına bağlı. Windows 10X'in uygulamaları "konteynırlarda", bir başka deyişle küçük emülatörlerde çalıştırdığı biliniyor. Uygulamaları bu şekilde çalıştırmanın bazı avantajları olduğu gibi, dezavantajları da var.

Çift ekranlara yönelik Windows 10X, ilk olarak 2020'de çıkması beklenen Surface Neo'da kullanılacak. Sabırsızlanıyorsanız, Windows 10X'in Microsoft tarafından yayınlanan emülatörünü deneyebilirsiniz. (Chip)