Koronavirüsü yüzünden Apple'ın işleri beklediği gibi gitmiyor. Cupertino merkezli şirket Çin'deki üretimin devam etmeye başladığını ancak beklenenden daha yavaş geri dönüş aldığını açıkladı. Yani planlanan sayıda iPhone piyasaya sürülemeyecek görünüyor. Ancak Apple sadece bu olayla konuşulmadı. Ankara'daki hava durumu iPhone'lardaki hava durumu uygulamasında, meteoroloji verilerine göre daha yüksek verildi. Apple bu olayla sosyal medyaya damga vurdu.
iPhone'ların hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık değerlerinin, meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Meteorolojinin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara'da sıcaklık 15.40 itibarıyla 10,1 derece.
Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında.
Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara'ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı. (TRT Haber)
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