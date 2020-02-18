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SIM değişimi saldırılarına dikkat! Twitter'ın kurucusu de böyle hacklendi!

SIM DEĞİŞİMİ SALDIRILARINA DİKKAT!
18 Şubat 2020, Salı Güncelleme : 09:56:31

Sosyal mühendislik becerisine sahip hackerler, çalışanların Bitcoin hesaplarından, şirket verilerine ya da hesaplarına erişmek için SIM değiştirme saldırısı düzenliyor. operatörlerinin yerine geçen hackerlerin çift faktörlü için istenen 'lere eriştiğine dikkat çeken uzmanlar, çalışanların önemli verilerini ve itibarlarını korumaları için bu saldırı çeşidine karşı uyarıyor.

Kullanıcı, telefon ve operatörleri hakkında her türlü benzersiz bilgiyi içeren bir abone kimlik modülü (SIM) kartları hackerlerin yeni saldırı alanı olarak görülüyor. operatörü ile kullanıcı arasına sosyal mühendislikleri ile sızan hackerler, önemli verilere sahip telefonları kullanan şirket çalışanlarının güvenlik savunmalarını yıkmayı amaçlıyor. Özellikle çift faktörlü için yöntemini kullanan şirket çalışanlarını konuyla ilgili uyaran uzmanlar, önemli veriler ya da kişisel hesaplara girişler için sadece SMS yoluyla kimlik doğrulamanın yetersiz olabileceğini belirtiyor.

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