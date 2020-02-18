Kullanıcı, telefon ve operatörleri hakkında her türlü benzersiz bilgiyi içeren bir abone kimlik modülü (SIM) kartları hackerlerin yeni saldırı alanı olarak görülüyor. GSM operatörü ile kullanıcı arasına sosyal mühendislikleri ile sızan hackerler, önemli verilere sahip telefonları kullanan şirket çalışanlarının güvenlik savunmalarını yıkmayı amaçlıyor. Özellikle çift faktörlü kimlik doğrulama için SMS yöntemini kullanan şirket çalışanlarını konuyla ilgili uyaran uzmanlar, önemli veriler ya da kişisel sosyal medya hesaplara girişler için sadece SMS yoluyla kimlik doğrulamanın yetersiz olabileceğini belirtiyor.