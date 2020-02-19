Türkiye'de ilk kez düzenlenen Huawei Developer Day (HDD) etkinliğiyle şirketler ve geliştiricileri bir araya getiren Huawei, mobil servislerinin gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.

Huawei açıklamasına göre, çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katıldığı Huawei Mobil Servisleri (HMS) süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD etkinliğinde, Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, "bonus" ve ödüller açıklandı. Huawei Mobil Servisleri'nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, HMS'nin Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacağını belirterek, bu bağlamda, Huawei AppGallery'i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağlarını her geçen gün genişlettiklerini bildirdi.

"TÜRKİYE İÇİN 50 MİLYON TL DESTEK PRİMİ AYIRDIK"

Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçladıklarını aktaran Wang, şunları kaydetti:

"Huawei Mobil Servisleri daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak. Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil, tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge merkezi üssü olacak. Size, Türkiye için halihazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum."