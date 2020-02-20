Geçtiğimiz günlerde Gaming İstanbul'da oyunculara gösterilen Mount Blade II: Bannerlord çok yakında Steam üzerinden erişime açılacak. Mount Blade II: Bannerlord'un Steam sayfasında oyunun planlanan erken erişim tarihinin 31 Mart 2020 olduğu yazmakta. Mount Blade II: Bannerlord'un önceki oyuna benzer bir yapıda olmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Mount & Blade II: Bannerlord, orta çağ savaş simülasyon ve rol-yapma oyunu olan Mount & Blade: Warband'in heyecanla beklenen devamı niteliğinde. 200 yıl öncesinde geçen, detaylı dövüş sistemini ve Kalradya dünyasını daha kapsamlı ele alan oyunda gizli suç imparatorlukları kurmanın yanı sıra sığınaklar talan edilebilmekte.

OYUNUN FİYATI NEDİR?

Mount Blade II: Bannerlord'un fiyatı Twitter üzerinden açıklandı. Oyun 49.99 dolar / 49.99 euro / 39.99 sterlin karşılığında Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds web sitesinden satın alınabilecek. Yapılan açıklamalarla birlikte oyunun yerel satış fiyatı 150 TL olarak duyuruldu.

MOUNT BLADE II: BANNERLORD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Mount Blade II: Bannerlord'un minimum sistem gereksinimlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Grafik İşlemci: Intel UHD Graphics 630 / Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 60 GB Kullanılabilir Alan

(Tamindir)