Realme'nin geçtiğimiz aylardan itibaren ülkemizde satışa sunduğu Realme XT, Realme 5i, Realme 5 Pro ve Realme C2 modelinden sonra hangi ürünü piyasaya sunacağı belli oldu. Marka bu kez kablosuz kulaklık modeli Realme Buds Air'i mart ayında tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

ÇİFT KANALLI İLETİM SİSTEMİ VAR

Realme Buds Air'da özel olarak hazırlanmış R1 çipi ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırılabiliyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini % 51 azaltan oyun modu görseller ve sesler arasında senkronizasyon sağlıyor. Kulaklıkta özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemi de var. Cihaz üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Böylece konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek efektif gürültü engelleme yapabiliyor.

17 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ

Kulaklıklar 10 W kablosuz şarj kutusunda şarj oluyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumu telefondaki uygulamadan da görülebilir. Realme Buds Air sensörler aracılığı ile kullanımda olup olmadığını anlıyor, kullanıcı kulaklığı çıkardığı anda cihaz kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığında ise kaldığı yerden devam ediyor. (Hürriyet)