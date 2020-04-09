WhatsApp'ta yenilikler bitmiyor. Kullanıcıların fotoğraflar ve videolar konusunda eksikliğini hissettiği bir durum vardı. WhatsApp geliştiricileri bu olaya el attı, iOS ve Android beta platformlarında yeni özellik test ediliyor. Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.