WhatsApp geçtiğimiz günlerde grup olarak görüntülü görüşmeyi daha kolay hale getirmişti. Popüler mesajlaşma uygulamasında yenilikler bu kadarla sınırlı değil. Kullanım deneyimini en iyi hale getirmeye çalışan geliştiriciler, şimdi de oldukça yararlı bir özellik üstünde çalışıyor. Aslında söz konusu yenilik bir süreden beridir iOS beta platformunda test ediliyordu ve sonunda Android platformunda da test edilmeye başlandı. Fotoğraf ve videolarda çok istenen bu özellik artık son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
WhatsApp'ta yenilikler bitmiyor. Kullanıcıların fotoğraflar ve videolar konusunda eksikliğini hissettiği bir durum vardı. WhatsApp geliştiricileri bu olaya el attı, iOS ve Android beta platformlarında yeni özellik test ediliyor. Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.
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