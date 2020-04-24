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Haberler SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı

, 60 uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve mekiği üreticisi , Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

SPACEX, 60 İNTERNET UYDUSUNU UZAYA FIRLATTI
24 Nisan 2020, Cuma Güncelleme : 10:09:24

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Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.

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