Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını için bir yandan aşı geliştirme çalışmaları sürerken, diğer yandan teknoloji yoluyla çeşitli önlemler de alınmaya devam ediliyor. Bunlara son örnek de Google ve Apple'dan gelmişti. Google ve Apple, korona virüs salgınını dijital yolla takip edebilmek ve insanların virüsten korunmasını sağlayabilmek adına bir Temas Takip Sistemi geliştirdi.

Telefonların konum bilgilerini ve Bluetooth altyapısını kullanarak korona virüsten etkilenmiş kişilerin yerini saptayabilen ve daha da ötesinde diğer çevre cihazlarını ve dolayısı ile cihaz sahiplerini de uyarabilen bu teknoloji, insanlara COVID-19 pozitif olan kişilerle yakın mesafe içinde olunduğunda bildirim gönderebiliyor.

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İşin içinde Google'ın olması, elbette Huawei'ye uygulanan ambargo şartlarını da akıllara getirdi. Peki, Huawei akıllı telefonlar, Google'ın Temas Takip Sistemini çalıştırabilecek mi?

Buna cevap evet. Ancak kısıtlı. Zira uygulanan ambargo kapsamında olan yani Huawei'nin yeni telefonları ne yazık ki Google'ın bu sistemi dışında kalıyor. Yani Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi bu özelliğin dışında kalacak. Ancak diğer tüm Huawei akıllı telefonları teknolojiden yararlanabilecek. (Chip)