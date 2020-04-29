WhatsApp, yaptığı açıklamada, İsrail merkezli bir casus yazılım şirketi NSO'nun ABD merkezli sunucuları kullanarak üst düzey hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 1400 kişinin cep telefonlarının hacklenmesinde 'pay sahibi'olduğunu iddia etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü için yoğun olarak kullanılan WhatsApp servisi nasıl çalışıyor?

NSO Group'tan yapılan açıklamada, "Ürünlerimiz terörizmi durdurmak, şiddet içeren suçları azaltmak ve hayat kurtarmak için kullanılıyor. NSO Group, Pegasus yazılımını müşterileri için kullanmıyor. İşletmemizle ilgili geçmiş beyanlarımız, hükümet istihbaratımız ve kolluk kuvvetleri müşterilerimizle etkileşimin kapsamı doğrudur" denildi. Öte yandan şirket, Whatsapp'ın söz konusu iddialarına önümüzdeki günlerde yanıt vereceğini duyurdu.