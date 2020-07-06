Sony ismini değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?

Oyun ve teknoloji dünyasının lider markalarından olan Sony, 60 yıldan uzun süredir kullandığı ismini değiştirme kararı aldı. Sony'nin yeni ismi artık Sony Group olacak. Sony China'nın Weibo'daki açıklamasına göre, yıllık hissedarlar toplantısını gerçekleştiren PlayStation'ın üreticisi Sony, yıllık hissedarlar toplantısında isim değilikliği ile ilgili radikal bir karar aldı.

Neden isim değişikliği kararı aldığını henüz detaylı olarak açıklamayan şirketin, isim değişikliği arkasında diğer ürünlerini ön plana çıkarma düşüncesi var. Firmanın sadece tüketici elektroniği alanında değil, birçok alanda ürünü bulunuyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida da yaptığı açıklamalarda tüm bunları bir çatı altında toplama amacıyla yaptıklarını duyurdu. Şirket bundan sonraki yoluna Sony Group ismi ile devam edecek.

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Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise Sony artık Sony Group ismi ile anılmaya başlanacak.

Yoshida, Sony'nin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu ifade ederek, bu geniş portföyden faydalanmak istediklerini belirtti. Sony Group'ın CEO'suna göre bu adım şirkete yeni kapılar da aralayacak. (Teknolojioku)