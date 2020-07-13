Gizlilikle ilgili endişeleriniz varsa ve MacBook, MacBook Air veya MacBook Pro kullanıcısıysanız, Apple'ın uyarısını dikkate almanızda fayda olabilir. Apple, resmi web sitesinin destek sayfasından kullanıcılara bir duyuruda bulunarak, MacBook dizüstü bilgisayarının web kamerasını bir kapakla kapatmanın, cihaza zarar verebileceği bilgisini paylaştı.

iPhone üreticisi, MacBook'larda bir kamera kapağı kullanmanın cihaza neden zarar verebileceğini şu sözlerle açıklıyor: "Cihazlarımızda ekran ve klavye arasındaki boşluk çok sıkı toleranslar için tasarlanmıştır. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın kamerasının fiziksel olarak kapatılması ortam ışığı sensörüne de müdahele edebilir ve otomatik parlaklık gibi özelliklerin çalışmasının durmasına sebep olabilir."

TAVSİYE VERDİ

Bazı kamera kapakları gereğinden fazla kalın olabiliyor ve bu nedenle dizüstü bilgisayarının kapağını kapattığınızda bu kapak, klavye ve ekran arasında bir boşluk yaratabiliyor. Bu da bir süre sonra menteşenin zedelenmesine sebep olabiliyor. Apple'ın bu konuda tavsiyeleri de var.

Şirket, illa bir kamera kapağı kullanmak isteyen MacBook sahiplerine, 0.1 mm'den kalın olmayan kapakları veya yapışkan ve iz bırakmayan bantları seçmelerini tavsiye ediyor. Öte yandan kamera kapağına alternatif olarak, kameranın etkin olup olmadığını anlamak için gösterge ışığının kullanılabileceğini ve Sistem Tercihleri kısmından hangi uygulamaların kamerayı kullanabileceğinin belirlenebileceğini söylüyor. (Chip)