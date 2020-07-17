14.2mm ses sürücüleriyle donatılan ve bu nedenle yüksek ses kalitesiyle öne çıkan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, üzerinde çift mikrofon bulundurduğu için çevresel gürültüyü de engelleyebiliyor. Bu özellik, telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa daha berrak bir şekilde iletilebilmesini sağlıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve otomatik olarak telefon ve tabletle bağlanabilen ürün, aynı zamanda kulaktan çıkarıldığında da otomatik olarak kapanıyor. Dış kısmında bulunan dokunmatik yüzey ise kulaklığın kontrolüne imkan tanıyor.

Mermi kovanından kulaklık yapan adam

Tek şarjla 5 saate kadar batarya ömrü sunan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, şarj kılıfı ile birlikte ise 15 saat ile batarya ömrüne sahip oluyor. USB Type-C arabirimiyle şarj olan ürünün belirlenne fiyatı ise 40 euro.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz. (Hürriyet)