Kişisel Verileri Koruma Kurulundan internette 'unutulma hakkı' kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internette "unutulma hakkı" ile ilgili karar aldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı vatandaşlar, Kurul'a başvurarak, çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde geçen isim ve soy isimlerinin ya da haberlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında silinmesini talep etti.

"Unutulma Hakkı" kapsamında değerlendirilmesi talep edilen başvuruları ele alan Kurul'un, kararı, internet sitesinden duyuruldu.

Kurul'un 23 Haziran 2020 tarihli kararına göre, arama motorları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesinde yer verilen tanım çerçevesinde "veri sorumlusu" olarak kabul edildi, arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler de "kişisel veri işleme" faaliyeti olarak değerlendirildi.