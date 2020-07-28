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Hangi telefonlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte o marka ve modeller…
Android işletim sistemi günümüzde akıllı telefon markaları tarafında tercih edilen en önemli sistemlerden birisi. Android işletim sistemi üzerinde pek çok kez sürüm yenilikleri yapılarak 11. nesile kadar pek çok yeni gelişmeler eklendi. Bu bağlamda telefon kullanıcılar son sürüm Android 11’e yükselecek telefonlar arasında kendi telefon modellerinin bulunup bulunmadığını oldukça merak ediyor. Peki, Hangi telefonlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte o modeller…