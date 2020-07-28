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Hangi telefonlar 11 güncellemesi alacak? İşte o marka ve modeller…

işletim sistemi günümüzde akıllı telefon markaları tarafında tercih edilen en önemli sistemlerden birisi. Android işletim sistemi üzerinde pek çok kez sürüm yenilikleri yapılarak 11. nesile kadar pek çok yeni gelişmeler eklendi. Bu bağlamda telefon kullanıcılar son sürüm ’e yükselecek telefonlar arasında kendi telefon modellerinin bulunup bulunmadığını oldukça merak ediyor. Peki, Hangi telefonlar Android 11 güncellemesi alacak? İşte o modeller…

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK? İŞTE O MARKA VE MODELLER…
28 Temmuz 2020, Salı Güncelleme : 01:37:42
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