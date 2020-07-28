Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte telefon pazarını hareketlendiren şirketlerden Oppo, yeni bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıktı. Oppo A91 adını taşıyan telefon, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

MediaTek Helio P70 model işlemciden gücünü alan Oppo A91, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla kutusundan çıkıyor. Uygulamaları yüksek hızda çalıştıran ve oyunların sorunsuz oynanabildiği telefonun arka yüzüne geldiğimizde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken ön yüzdeki kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Cihazın 4K video kayıt desteği ise bulunmuyor.

Damla çentik tasarımı kullanan Oppo A91, 4025 mAh kapasiteli bataryaya sahip. VOOC 3.0 sayesinde kısa sürede şarj olabilen telefon, Oppo'nun verdiği rakamlara göre sadece 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye şarj olabiliyor.

Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Ekrana gömülü olarak gelen Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuz 0,32 saniyede sürede açılıyor.

Parmak izi tarayıcısı ile güvenliği sağlayan ve Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen ürün, orta seviye telefon arayanlar için seçeneklerden biri olabilir. Cihazın Türkiye fiyatı ise 4099 TL.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm

Ağırlık: 172 gr

Ekran: 6.4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080

İşlemci: MediaTek Helio P70

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB

Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik, 2 MP siyah beyaz

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4025 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2

Renk seçenekleri: Siyah, mavi