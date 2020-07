StarCraft II onuncu yaşına basıyor. Blizzard, oyunun yaş gününü kutlamak adına, oyuncular tarafından talep edilen özellikleri 10. Yıldönümü Yaması'yla birlikte StarCraft II'ye getirdiklerini açıkladı. Yama şu anda bazı ek değişikliklerle birlikte resmi olarak devrede.

StarCraft II'nin bu güne kadarki en büyük yaması olan bu güncellemede, Galaxy Harita Editörü güncellemeleri, yeni hikaye başarımları ve tüm co-op komutanları için yeni prestij kabiliyetleri yer alıyor.

Blizzard'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

-Maçlar YouTube üstünden izlenebilir. Dokuz takımı birbirleriyle buluşturan Savaş Sandığı Takım Ligi'nde her bir takıma bir profesyonel anlatıcı kaptanlık ediyor. Anlatıcılar tüm becerilerini ve bilgilerini oyuncularla paylaşacak.

-StarCraft'ın Koprulu Sektörü'nde geçen ve her biri tek bir ırka odaklanan yeni kısa hikayeler olacak. Bunlardan ilkiyse Alex Acks'in yazdığı "One People, One Purpose" olacak.

-StarCraft II geliştirici ekibinin üyeleri, StarCraft II esporunda son 10 yılda gerçekleşen en güzel anları, kişisel favorilerini ve unutulmaz sürprizleri oyuncularla paylaşacak.

-Oyuncular 27 Temmuz - 8 Ekim tarihleri arasında oyuna girerek yeni anlatıcı Protoss uzmanı White-Ra'yı ücretsiz olarak açabilir.