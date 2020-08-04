MIT'de fiber kas araştırmaları yapan Türk bilim insanı ve ekibi omurilik hastalarına umut oluyor

Dr. Mehmet Kanık, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdüğü ve Science dergisine kapak olan fiber kas teknolojisi projesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasların insan vücudunda en önemli yapılardan biri ve inanılmaz bir nimet olduğunu, kol ve bacak kaslarının insana karmaşık, hassas ve güç gerektiren işleri gerçekleştirme olanağı verdiğini söyledi.

Gözler ve yüzdeki kasların, insanların kendini ifade edebilmesi için hayati önemde olduğunu vurgulayan Kanık, şunları kaydetti:

"Sevdiğiniz bir insanın size gülümsediğini düşünün; o gülümsemenin altında sizi duygulandırmak için çalışan yüz binlerce kas fiberi bulunmakta. Ya da daha genel olarak Messi futbol oynarken, bizi kaslarını mükemmel kullanması ile nasıl hayran bıraktığını düşünün. Bütün bu çeşitli ve karmaşık aktivitelerin altında kasların mükemmel yapısı ve uyum içerisinde çalışması bulunmakta. Benim üzerinde çalıştığım konu ise yaratılış olarak bu denli karmaşık ve fonksiyonel olan kaslardan ilham alarak yapay bir kas meydana getirmek.