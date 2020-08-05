PlayStation State of Play'in tarihi belli oldu! Saat kaçta başlayacak? State of Play nereden nasıl izlenir?
Sony'de bu aralar çok büyük hareketlilik var. Japon teknoloji devi yeni nesil konsolu PlayStation 5 için son hazırlıkları yapıyor. Merakla beklenen yeni State of Play'in yayın tarihi ve saati de belli oldu. Peki PlayStation State of Play'in yayın tarihi nedir? Saat kaçta başlayacak? Neler tanıtılacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan dedikodularda Sony'nin yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceği ileri sürülüyordu. Sonunda bu iddilar gerçeğe dönüştü. Sony de resmi olarak yeni State of Play yapacağını açıkladı.
STATE OF PLAY ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılan açıklamaya göre State of Play 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 23:00'te gerçekleşecek. Canlı yayın PlayStation'ın resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden izlenebilecek.
ETKİNLİKTE NELER TANITILACAK?
Açıklamada etkinlikte PlayStation 4 ve PS VR için gelecek olan üçüncü parti oyunların tanıtılacağı belirtildi.
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