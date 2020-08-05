Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan dedikodularda Sony'nin yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceği ileri sürülüyordu. Sonunda bu iddilar gerçeğe dönüştü. Sony de resmi olarak yeni State of Play yapacağını açıkladı.

STATE OF PLAY ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre State of Play 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 23:00'te gerçekleşecek. Canlı yayın PlayStation'ın resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden izlenebilecek.

ETKİNLİKTE NELER TANITILACAK?

Açıklamada etkinlikte PlayStation 4 ve PS VR için gelecek olan üçüncü parti oyunların tanıtılacağı belirtildi.