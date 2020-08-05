Bugün ortaya çıkan bir bilgiyse serinin en yüksek özelliklerine sahip olacak model olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bataryasına ışık tutuyor. Alman TUV Rheinland isimli sertifika sitesinde yer alan bilgiye göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus, alışık olmadığımız bir bataryaya sahip olacak.

TUV Rheinland'da yer alan sayfaya göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın bataryası, amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz değerlere fazlasıyla yakın olacak. Cihaz, 4.500 mAh'lik bataryasıyla en azından bir günlük yoğun kullanımı kaldırabiliyor olacak. Ancak bataryanın ilgi çekici özelliği elbette ki bu değil.

Bataryanın en ilgi çekici yanı, paylaşılan bilgiler dikkatlice okunduğunda kendisini gösteriyor. Sayfada yer alan diğer bilgilere göre Xiaomi Mi 10 Pro Plus, ikiye bölünmüş bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Cihazın her bir batarya parçası 2.250 mAh olacak. Peki Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonunun bataryasını neden ikiye bölecek?

Bu konu hakkında net bir cevap henüz yok olsa da birkaç tahmin bulunuyor. Bu tahminlerden en mantıklısıysa hızlı şarj özelliğine işaret ediyor. Günümüzde pek çok hızlı şarj yöntemi, cihazın aşırı hızlı şarj olmasını sağlamak için bataryaların 2'ye bölünmesine gereksinim duyuyor.

Geçtiğimiz ayda 3C'de ortaya çıkan bir bilgi de bugün edindiğimiz bilgiyi ve tahmini destekliyor. 3C'de yer alan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 120 W hızlı şarj desteğine sahip olacaktı. Bu bilgi ele alındığında Xiaomi'nin bataryayı ikiye bölünmüş bir bataryaya yönelmesi de oldukça doğal oluyor. (Webtekno)