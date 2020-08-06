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'in Gamepad'i 'in siyah renkli modeli ortaya çıktı

Son günlerde 5 ve 'nin adını manşetlerden aşağı düşmüyor. Sony, bu akşam PlayStation State of Play etkinliğini gerçekleştirecek. Yeni duyurular olacak. Diğer yandan 'in fiyatına yönelik bazı söylentiler ortaya çıktı. Son olarak PlayStation 5'in oyun kumandası olan 'in siyah renkli versiyonu ortaya çıktı.

DUALSENSE'İN SİYAH RENKLİ MODELİ ORTAYA ÇIKTI
6 Ağustos 2020, Perşembe Güncelleme : 13:34:56

Twitter'da @_AlexKyaw nickli bir hesap tarafından 5'in siyah renkli 'ine ait fotoğraflar paylaşıldı. Gamepad'in veya Türkçe adıyla oyun kumandasının gövdesi siyah renkli. D-Pad ve diğer tuşlar ise beyaz renkte.

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