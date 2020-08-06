Twitter'da @_AlexKyaw nickli bir hesap tarafından PlayStation 5'in siyah renkli DualSense'ine ait fotoğraflar paylaşıldı. Gamepad'in veya Türkçe adıyla oyun kumandasının gövdesi siyah renkli. D-Pad ve diğer tuşlar ise beyaz renkte.