PS5'in Gamepad'i DualSense'in siyah renkli modeli ortaya çıktı
Son günlerde PlayStation 5 ve Sony'nin adını manşetlerden aşağı düşmüyor. Sony, bu akşam PlayStation State of Play etkinliğini gerçekleştirecek. Yeni duyurular olacak. Diğer yandan PS5'in fiyatına yönelik bazı söylentiler ortaya çıktı. Son olarak PlayStation 5'in oyun kumandası olan DualSense'in siyah renkli versiyonu ortaya çıktı.
Twitter'da @_AlexKyaw nickli bir hesap tarafından PlayStation 5'in siyah renkli DualSense'ine ait fotoğraflar paylaşıldı. Gamepad'in veya Türkçe adıyla oyun kumandasının gövdesi siyah renkli. D-Pad ve diğer tuşlar ise beyaz renkte.
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