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Teknokulis Haberler SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

, mekiğinin test fırlatışını yaptı

ABD'li roket ve mekiği üreticisi , Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı mekiğinin ateşleme sistemini test etti.

SPACEX, STARSHİP MEKİĞİNİN TEST FIRLATIŞINI YAPTI
6 Ağustos 2020, Perşembe Güncelleme : 09:42:12

AA

Şirketin Teksas eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

Bir ana fırlatma roketinin ikinci aşaması olarak kullanılması planlanan ateşleme sistemi, personel ve kargo taşıyan Starship kapsüllerini uzayda hareket ettirmek için kullanılacak.

Ateşleme sisteminin daha önce yapılan testleri, mekiğin kalkış yapamadan platformda patlamasıyla sonuçlanmıştı.

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