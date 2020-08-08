Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, pandemiden çıkışın anahtarı olarak görülen aşı geliştirme çalışmaları aynı anda birçok ülkede yürütülüyor.

Devlet kurumları, araştırma kuruluşları, biyoteknoloji ve ilaç şirketleri Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayacak bir aşı geliştirmek üzere seferber olmuş durumda.

Devletler ve uluslararası kuruluşlar aşı çalışmalarına daha önce görülmemiş miktarda mali kaynak sağlarken, şirketler henüz klinik deneme aşamasında olan aşılardan yüz milyonlarca doz üreterek büyük riskler alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kayıtlarına göre, 31 Temmuz tarihi itibarıyla dünya genelinde 27 Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.