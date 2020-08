Humble Bundle, yeni bir 'Humble Freebie' kampanyasıyla karşımıza çıktı. Humble Bundle'ın ücretsiz oyun kampanyasında yer alan yeni oyun, yarış severlerin limitlerini zorlamalarına izin veren F1 2018 oldu.

Motosporlarının zirvesi olarak tanımlayabileceğimiz Formula 1, oyun serisiyle de pek çok yarış severin F1 zevkini yaşamasına izin veriyor. Codemasters tarafından geliştirilen F1 oyun serisinde yer alan oyun, Formula 1'in 2018 sezonunda bulunan takımları, F1 pilotlarını ve araçlarını barındırıyor.

Eğer 2018 sezonunu yeniden hatırlamak, pistleri ve araçları yeniden yaşamak veya son oyunlarla gelen mekanikler yerine geçmiş mekanikleri tercih etmek isterseniz bu oyunu deneyebilirsiniz. Ancak 2018 yılına dönmek yerine Formula 1'i güncel pilotları, araçları, takımları ve pistleriyle oynamak isterseniz bu oyunu yine de kütüphanenize ekleyin. Zira eğer güncel sezona geçiş yapmak istersiniz üçüncü parti geliştiriciler tarafından geliştirilen sezon modlarına göz atabilirsiniz.

F1 2018 ÜCRETSİZ OLARAK NASIL ALINIR? STEAM'E NASIL EKLENİR?

F1 2018'in ücretsiz olarak alabilmek için kısıtlı zamanınız var. Oyun, 10 Ağustos saat 23:00'a kadar Humble Bundle üzerinde ücretsiz olacak. Oyunu Steam kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

-Öncelikle Humble Bundle'ın sitesine gidin ve giriş yapın. Hesabınız yoksa hesap oluşturun.

-Ardından F1 2018'in sekmesine girin, 'Get the game' yazısına tıklayarak oyunu alın. (Eğer Humble Bundle hesabınıza Steam bağlı değilse bağlayın.)

-'Order Complete!' sayfasına ulaştıktan sonra 'Preview Your Email' seçeneğine tıklayın.

-Burada açılan sayfada oyun görselinin altında yer alan 'Redeem Now' seçeneğine tıklayın. Ardından açılan sayfada aşağıya inerek 'Reveal your Steam key' seçeneğine basın.

-Karşınıza çıkan kodu Steam'e elle girin ya da altta yer alan 'Redeem' seçeneğine basarak Steam'e yönlendirilin ve işlemi tamamlayın.

(Webtekno)