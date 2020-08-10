Koronavirüs salgınından dolayı hakkında çıkan pek çok iddiayla uğraşan ve diğer yandan da salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Gates, son olarak bu salgının 2021 sonunda zengin ülkelerde sona ereceğini, dünyanın geri kalanının ise 2022 sonunda bu kabustan kurtulabileceğini kaydetmişti.

Salgınla ilgili açıklamalarından sonra Gates, bu kez kurucusu olduğu Microsoft'un TikTok ile masada görüşme halinde olmasını gündeme getirdi ve bu alıma mesafeli olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yıllar önce corona virüsü salgınını böyle önceden bilmişti | Video

"Bu anlaşmayla ne olacağını kestirmek güç. Bu zehirli bir kadeh. Sosyal medya işinde büyük olmak kolay olmayacak. Daha rekabetçi bir ortamın muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

Gates'in bu açıklamalarının üzerinden çok geçmeden Twitter'ın da TikTok ile masada olduğu öğrenildi. Ancak bu görüşme özelinde herhangi bir detay paylaşılmadı. (Hürriyet)