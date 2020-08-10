Huawei akıllı telefonlar, güçlerini Kirin işlemcilerden alıyorlar. Huawei'nin kendi üretimi olan Kirin yonga setinde artık sona gelindi. ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ambargo nedeniyle Huawei, ABD'li firmalara yeni sipariş veremez duruma geldi. 120 günlük hakkının da sonuna gelen Huawei, Kirin işlemcilerin üretimi için temel bileşen tedariğinde sıkıntı yaşamaya başladı. Caixin'in haberine göre ise Huawei bu sıkıntı sonrası yeni bir karar almak zorunda kaldı.

KİRİN İŞLEMCİLERDE SONA GELİNDİ

Huawei HiSilicon bölümü, habere göre Kirin işlemcilerin üretimini durduracak. Temel bileşen siparişi veremeyen Huawei, 15 Eylül'den itibaren Kirin işlemci üretimi yapamayacak. Ayrıca, yapay zeka yongaları da artık üretilemeyecek. Huawei CEO'su Richard Yu'ya göre bu durum şirketin akıllı telefonları için temel bileşenler üretmeyi imkansız hale getiren büyük bir kayıp.

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HUAWEI NE YAPACAK?

Huawei, Kirin işlemciler yerine MediaTek'in işlemcilerine yönelebilir. Bunun dışında Qualcomm'un Huawei'nin işlemci yasağı kaldırmak için yoğun mesai içerisinde olduğu konuşuluyor. (Mynet)