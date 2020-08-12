Apple'a açılan dava, Tekrar federal mahkemesi tarafından karara bağlandı. PanOptis şirketi, Cupertinolu teknoloji devinden 506,2 milyon dolar ödeme alacak.

Davaya göre Apple'ın iPhone, iPad ve Apple Watch gibi hücresel özelliklere sahip çeşitli ürünlerinin LTE ile ilgili 7 patenti ihlal ediyor. Daha önce PanOptis cephesi Apple ile pazarlık için masaya oturmak istemişti. Ancak Apple cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelmedi. Bunun sebebi ise Apple'ın dev bir şirket olması. Bu büyüklükteki şirketler genellikle patent konusundaki iddialar için pazarlık etmek yerine olayı mahkemeye taşır.

Apple, Koronavirüs nedeniyle davayı erteletmeye çalışmıştı. ancak hakim, davanın devam etmesi yönünde karar verdi.

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Apple ise karara ilişkin bir açıklama yaptı ve karara itiraz etme planlarını paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Jüriye zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Ancak, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. İtiraz etmeyi planlıyoruz. Sadece sektörü taciz etmek için patent biriktiren şirketlerin bu gibi davaları, yalnızca yeniliği engellemeye ve tüketicilere zarar vermeye yarıyor"

İlgili temyiz süreci ve verilen para miktarı dikkate alındığında, mahkeme mücadelesinin bir süre daha devam etmesi muhtemelen gibi duruyor. Apple, ödeme miktarını düşürmek için bir anlaşmaya varmayı deneyecek olabilir.

PanOptis'in geçişmişine bakacak olursak şirketin, Huawei'ye de patent ihlali nedeniyle dava açtığını görüyoruz. Sonrasında ise Huawei, uzlaşmak için PanOptis'e 13,2 milyon dolarlık ödeme yaptı. (Shiftdelete)