Yayıncı Microsoft ve geliştirici 343 Industries, Halo isimli resmi Twitter hesabı üzerinden Halo Infinite ile ilgili bir duyuru paylaştı. Duyuruda Halo Infinite oyunundan sorumlu stüdyo şefi Chris Lee'nin açıklaması yer alıyor. Chris Lee, Halo Infinite'in yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelendiğini belirtti.

Lee, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde geliştirici ekibin evde çalıştığını ve evden büyük oyunlar geliştirmenin oldukça zor olduğunu söyledi. 2020 yılının son çeyreğinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen Halo Infinite, alınan erteleme kararı neticesinde 2021 yılında PC, Xbox One ve Xbox Series X platformları için satışa sunulacak.

Chris Lee, "Bu durumun birçoğunuz için hayal kırıklığı yaratacağını biliyoruz ve hepimiz bu duyguyu paylaşıyoruz. Oyuncuların yıllar boyunca gösterdiği tutku ve destek inanılmaz ve ilham vericiydi. Eksta zaman, hayranlarımızın beklediği kalitede şimdiye kadarki en iddialı Halo oyununu sunmak için gerekli olan kritik çalışmaları tamamlamamıza izin verecek" ifadelerini kullandı.

Oyuncular, Microsoft ve 343 Industries tarafından Halo Infinite için alınan erteleme kararına tepki gösterdi. (Tamindir)