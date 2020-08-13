Tamamlayıcı bir yapıya sahip olan yeni sürüm 2 ana sorunu çözmek için piyasaya sürüldü. Bu sorunlardan ilkinin sanallaştırma yazılımlarında yaşanan problemler ile alakalı olduğu belirtildi. Sanallaştırma teknolojisini kullanan uygulamaların istikrarlı bir şekilde çalışamama problemi giderildi.

macOS Catalina 10.15.6 büyüklüğü 27 inç olan, bu yıl satışa sunulan ve 5K ekran çözünürlüğü sunan iMac Retina modelinin ekranında meydana gelen renk solması sorununu da ortadan kaldırdı. Bu sorun özellikle uyku modundan aktif kullanıma geçiş sırasında yaşanıyordu.

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Bazı özellikler tüm bölgelerde veya tüm Apple aygıtlarında kullanılamayabilir. macOS Catalina 10.15.5 güncellemesinde Mac bataryalarının ömrünü uzatan ABD menşeli teknoloji firmasının kullanıcı odaklı projeler üretmeye devam edeceği de belirtildi.

Güncellemeyi Sistem Tercihleri>Yazılım Güncelleme kısmından yükleyebilirsiniz. (Shiftdelete)