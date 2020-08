iOS 13.6 yaklaşık 1 ay önce yayımlandı. CarKey ve Belirtiler isimli iki özelliği ile öne çıkan bu güncelleme eylül ayında yerini yeni iOS sürümüne bırakacak. Peki iOS ve iPadOS ikilisinin güncellemesinde neler var?

Apple, daha önce Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde görülen yeşil ekran sorununun bazı iPhone ekranlarında da görüldüğünü ve bu sorunu iOS 13.6.1 ile çözdüğünü açıkladı. Ekran üzerindeki yeşil noktalar ısı yönetiminde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyordu.

Ayrıyeten Maruz Kalma Bildirimi isimli özelliğin ortada hiçbir sebep yokken devre dışı kalma sorunu da ortadan kaldırıldı. Son olarak aktif bir şekilde kullanılan depolama alanında dosya saklamak için gerekli olan boş alanın oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı anda devreye giren otomatik silme özelliğinin çalışmama problemi de çözüldü.

Apple, bundan böyle gerekli olmayan ve sistem ile alakalı olan veri dosyalarının otomatik bir şekilde silineceğini ve kullanıcıların depolama alanından yüzde 100 oranında yararlanabileceğini söyledi.

iPadOS 13.6.1 güncellemesi, 110.6 MB büyüklüğünde olan iOS 13.6.1 güncellemesi ile depolama alanı hususunda aynı işlevi sağlıyor. Böylece iPad kullanıcıları da depolama alanından sorunsuz bir şekilde yararlanabilecek.

iOS 13.6.1 güncellemesi alan iPhone modelleri şu şekilde:

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone SE 2020

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 6S

-iPhone 6S Plus

-iPhone SE

iPadOS 13.6.1 güncellemesi alan iPad modelleri şu şekilde:

-12.9 inç iPad Pro (dördüncü jenerasyon)

-11 inç iPad Pro (ikinci jenerasyon)

-11 inç iPad Pro

-12.9 inç iPad Pro (üçüncü jenerasyon)

-10.5 inç iPad Pro

-12.9 inç iPad Pro (ikinci jenerasyon)

-iPad 5

-iPad 6

-iPad mini 5

-iPad Air 3

-10.2 inç iPad 7

-iPad mini 4

-iPad Air 2

-9.7 inç iPad Pro (ilk jenerasyon)

-12.9 inç iPad Pro (ilk jenerasyon)

iPadOS 13.6.1 ve iOS 13.6.1 güncellemelerini Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme kısmından yükleyebilirsiniz. (Shiftdelete)