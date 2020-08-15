Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Duo, beklenen ilgiyi bir türlü yakalayamadı. Google'ın Hangouts ile aynı hizmeti iki farklı uygulamayla sunması karmaşaya yol açtı.

Bununla birlikte kısa bir süre önce ücretsiz olarak kullanıcılara ulaştırılmaya başlayan Google Meet ile birlikte de üç adet aynı özellikte servis ortaya çıktı.

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Google, kısa bir süre sonra Duo ile Meet uygulamalarını birleştirmeye hazırlanıyor. Eğer böyle bir adım atılırsa Duo uygulaması, Google mezarlığında yerini almış olacak.

Özellikle pandemi sürecinde bilhassa da iş dünyası tarafında Google Meet, önemli bir görüntülü çevrimiçi toplantı hizmeti sağlayan araçlardan olmayı başarmıştı. Daha sonrasında bireysel kullanıcılara da ücretsiz olarak sunulmaya başlandıktan sonra Meet kullanımı artış gösterdi. Google da Duo ve Meet uygulamalarının birbiriyle rekabet etmesini istemiyor. (Haber7)