Instagram'da kullanıcılar herhangi birine mesaj atmak istediğinde sağ üst köşede bulunan DM simgesine dokunmaları yeterli. İlk zamanlara göre çok daha fazla kullanılan ve bir mesajlaşma platformuna dönüşen Instagram için Facebook'un yeni planları ortaya çıktı.

Facebook, kendine ait mecraları yavaş yavaş bir araya getiriyor ve bu konuda Instagram'da radikal bir adım atmak üzere. Şirket, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger ile Instagram'ın DM özelliğini bir araya getiriyor. Daha doğru bir ifade ile Instagram'ın DM özelliği yok oluyor, Messenger'a dönüşüyor.

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The Verge'te yer alan habere göre Messenger butonu DM butonunun yerine geçecek ve mesajlaşmak isteyenler bu butona dokunduğu anda Instagram'dan ayrılıp Messenger'a geçecek.

Bu durumdan haberdar olan bazı kullanıcılar ise Facebook'a tepki gösterdi ve böyle bir birleşmenin olmaması gerektiğini savundu. Instagram'ı Facebook'tan ayrı tutan ve hatta Facebook hesaplarını kapatanların Messenger'ı Instagram'a görmek istemediği bilinen bir gerçek. (Hürriyet)