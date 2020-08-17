Yeni MateBook X'in yakın bir tarihte piyasaya sürüleceğini daha önceki sızıntılardan biliyorduk. Çevrimiçi ortamda dolanan yeni söylentiler ise cihaza dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı. Söylentilere göre 13 inçlik bir ekran ve basınca duyarlı bir toucpah ile gelecek olan yeni MateBook X'in gücünü hangi işlemciden alacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynaklar ayrıca MateBook X'in fansız bir tasarıma sahip olacağını iddia ediyor. Bunun yerine dizüstü bilgisayarda soğutma için ısı boruları tercih edilecek. Böylelikle cihaz, en az seviyede gürültü çıkararak kullanıcıları rahatsız etmeyecek.

İşte katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs... Tablet mi Akıllı Telefon mu? | Video

Oyun bilgisayarı Honor Hunter'a gelince söylentilere göre cihaz, AMD işlemcinin yanında harici bir grafik işlemci birimine sahip olacak. Ekranın 15,6 inç ya da 16,1 inç büyüklüğünde olması beklenirken, ayrıca yüksek bir yenileme hızına sahip olacağı da aktarılıyor.

İnternette yayılan yeni görüntüler, Honor Hunter'ın ışıklı bir logo ve diğer aydınlatma donanımlarıyla birlikte geleceğini ve özel bir "oyun atmosferi" sunacağını gösteriyor. Şirketin yeni oyuncu bilgisayarını ne zaman piyasaya süreceği ya da fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor. (Webtekno)