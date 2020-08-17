Akıllı telefon ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE, Çin'in yerel sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaştığı bir basın görseliyle şirketin en yeni akıllı telefonu olacak ZTE Axon 20 5G'nin 1 Eylül'de resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Şirket, basın görselinde cihazın önden görünüşünü de paylaştı ve Axon 20 5G ile ilgili heyecanı artırdı.

Sizlerin de bildiği gibi akıllı telefon üreticileri, son birkaç yıldır cihazların ekran/gövde oranını artırmak için büyük bir yarış içerisinde. Çentikli tasarımlarla başlayan bu yarış, delikli ekranlarla devam etti. Bu yarışta bir sonraki adımın ise akıllı telefonların yüzde 100'e yakın ekran/gövde oranı sunmasını mümkün kılacak ekrana gömülü kameralar olacağı düşünülüyor.

ZTE tarafından paylaşılan basın görselinde Axon 20 5G'nin ekranında herhangi bir çentik ya da kamera deliği görünmüyor. Bu durum, ZTE Axon 20 5G'nin ekrana gömülü ön kameraya sahip ilk akıllı telefon olacağı yönündeki söylentileri haklı çıkarıyor. Elbetteki ZTE'nin bir sürpriz yaparak pop-up kamera kullanma ihtimali de bulunuyor.

Ekrana gömülü ön kameralarla ilgili en büyük sorun, ışığın ekrandan geçip kamera sensörüne ulaşırken bozulması ve görüntülerin sıradan bir ön kameraya göre daha kalitesiz olmasıydı. Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, söz konusu sorunları aşmış ve ekrana gömülü ön kamerayı ticari kullanıma uygun hale getirmiş olabilir.

Söylentilere göre ZTE Axon 20 5G, Snapdragon 765G işlemciden güç alacak. 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesiyle gelmesi beklenen cihaz 64 GB, 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelecek. 6,92 inç Full HD+ bir OLED ekran ile gelecek olan Axon 20 5G, enerjisini 4.120 mAh'lik bir bataryadan alacak. Yeni en azından söylentiler bu yönde…

Axon 20 5G'nin ekranın altına gömülü olacak ön kamerasının 32 MP çözünürlük sunacağı söyleniyor. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunun ise sırasıyla 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlük sunması bekleniyor. (Webtekno)