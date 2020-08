Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi olan Sucker Punch Productions'ın kıdemli oyun tasarımcısı Darren Bridges, bugün PlayStation Blog'da paylaştığı bir yazıyla oyuncuların heyecanla beklediği haberi verdi: Ghost of Tsushima'nın co-op (eşli) çok oyunculu modu Ghost of Tsushima: Legends, sonbaharda geliyor.

Bridges'in açıklamasına göre Ghost of Tsushima: Legends, tek başınıza çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir mod olmayacak. Bunun yerine arkadaşlarınızla kuracağınız ya da rastgele eşleştirme ile kurulacak 2-4 kişilik takımlarda işbirliğine dayalı bir oyun deneyimi bulacaksınız. Takımdaki her oyuncu; Samurai, Hunter, Ronin ve Assassin karakterlerinden birini seçecek ve macera başlayacak.

Ghost of Tsushima: Legends'a iki kişi girdiğinizde takım arkadaşınızla tamamlayabileceğiniz bir dizi hikaye temelli göreve erişebileceksiniz. Ancak bu görevler kesinlikle kolay olmayacak ve tamamlamak için kesin bir işbirliği kurmanız gerekecek. Ayrıca oyuna girerken seçtiğiniz her karakterin kendine özgü yetenekleri olduğunu ve bu yeteneklerin görevlerde size bazı avantajlar sunacağını unutmamanız gerekiyor.

Dört oyunculu bir takım oluşturduğunuzda ise dalga dalga üstünüze gelen düşmanlara karşı bir hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz. Ghost of Tsushima: Legends'taki tüm hikaye ve hayatta kalma görevlerini tamamlayan oyuncular, Legends'ın lansmanından sonra gelecek dört oyunculu Raid'e erişme imkanı yakalayacaklar.

Oyuna gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı PS4 topluluğuna teşekkür eden Bridges, bu ilgiye karşılık olarak Ghost of Tsushima: Legends'ın tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağını bildirdi. Yeni modun yayın tarihi yaklaştıkça karakter özellikleri ve özelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirten Bridges, her şeye rağmen çevrimiçi mod için iyi bir internet bağlantısının ve aktif bir PS Plus aboneliğinin zorunlu olduğunu belirtti. (Webtekno)