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Rus şirket ’a özel telefon tasarladı

’ın SpaceX ve havacılık şirketinin son günlerde gösterdiği başarısı nedeniyle ’dan özel bir firma, Musk’a özel telefon tasarladı. astronotları uzaya başarılı bir şekilde götürüp geri getiren Dragon kapsülü ise dizaynın bir parçası oldu.

RUS ŞİRKET ELON MUSK’A ÖZEL TELEFON TASARLADI
18 Ağustos 2020, Salı Güncelleme : 09:31:06

DHA

Lüks akıllı telefonları kişiye özel yeniden tasarlayan bir firma, Elon Musk için tasarladığı telefonu tanıttı. Firma, Elon Musk'ın uzay teknolojisinde gösterdiği başarıyı telefona yansıtmak istediklerini ve NASA astronotlarını taşıyan Dragon kapsülünü telefona yansıttıklarını açıkladı.

Kızıl Gezegen Mars'tan nefes kesen 15 yıllık görüntüler

"MUSK MARS'TA OLMALI"

'Musk Mars'ta olmalı' adıyla piyasaya kısıtlı sayıda sürülen telefonun titanyum arka paneline, milyarderin imzası ve kızıl gezegen Mars'a doğru yükselen uzay aracının ayrıntılı bir görüntüsü işlendi. Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

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