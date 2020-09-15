Apple için yılın en önemli tanıtım ayı olan Eylül ayı etkinliği yeni iPhone bekleyenler için hayal kırıklığıyla sona erdi. Covid-19 nedeniyle geciken iPhone 12'nin sahne alamadığı Apple'ın etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıktı.