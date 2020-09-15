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Series 6, Apple Watch SE ve iPad Air tanıtıldı!

Apple, düzenlediği etkinlikle Series 6'yı ve uygun fiyatlı Apple Watch SE'yi tanıttı. Appel ayrıca, yeni iPad Air modelini de resmi olarak lanse etti. Ürünlerin fiyatları da belli oldu.

APPLE WATCH SERİES 6, APPLE WATCH SE VE İPAD AİR TANITILDI!
15 Eylül 2020, Salı Güncelleme : 23:28:05

Apple için yılın en önemli tanıtım ayı olan Eylül ayı etkinliği yeni iPhone bekleyenler için hayal kırıklığıyla sona erdi. Covid-19 nedeniyle geciken iPhone 12'nin sahne alamadığı Apple'ın etkinliğinde Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıktı.

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