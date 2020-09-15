Apple Watch Series 6, Apple Watch SE ve iPad Air tanıtıldı!
Apple, düzenlediği etkinlikle Apple Watch Series 6'yı ve uygun fiyatlı Apple Watch SE'yi tanıttı. Appel ayrıca, yeni iPad Air modelini de resmi olarak lanse etti. Ürünlerin Türkiye fiyatları da belli oldu.
Apple için yılın en önemli tanıtım ayı olan Eylül ayı etkinliği yeni iPhone bekleyenler için hayal kırıklığıyla sona erdi. Covid-19 nedeniyle geciken iPhone 12'nin sahne alamadığı Apple'ın etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıktı.
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