Yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in satış fiyatı belli oldu. PlayStation 5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli için tavsiye edilen satış fiyatı açıklanırken 2021 yılında piyasa çıkacak PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı daha sonra duyurulacak. İşte PS5 fiyatı, özellikleri ve diğer merak edilenler…

PLAYSTATİON 5 ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.