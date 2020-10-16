PS5 satış fiyatı belli oldu! PlayStation 5 satış fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
PlayStation 5 satış fiyatı belli oldu. Daha önce çıkış tarihi açıklanan PlayStation 5’in fiyatı için resmi Twitter hesabından duyuru paylaşıldı. Oyun tutkunları tarafından satışa çıkacağı tarih büyük bir heyecanla beklenen PlayStation 5, ülkemizde dünyanın pek çok ülkesi ile aynı tarihte raflarda yerini alacak. Peki PS5 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? PS5 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
Yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5'in satış fiyatı belli oldu. PlayStation 5'in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli için tavsiye edilen satış fiyatı açıklanırken 2021 yılında piyasa çıkacak PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı daha sonra duyurulacak. İşte PS5 fiyatı, özellikleri ve diğer merak edilenler…
PLAYSTATİON 5 ÇIKIŞ TARİHİ
PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.
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