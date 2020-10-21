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Gözlemevi uzaydan gelecek ışık için gün sayıyor

'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle yapımına devam edilen, alt yapısının yüzde 95'i, bina ve kubbelerin de yüzde 90'lık bölümü tamamlanan Gözlemevi (DAG) uzayı gözlemlemek için adeta gün sayıyor.

DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ UZAYDAN GELECEK IŞIK İÇİN GÜN SAYIYOR
21 Ekim 2020, Çarşamba Güncelleme : 15:14:52

AA

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, bilim dünyası açısından son derece önemli bir teknoloji yatırımı olarak değerlendirilerek 'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde 2012 yılında yapımına başlanan DAG'ın tamamlanmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi.

bilimlerine çok şey katacağını değerlendirilen ve yol dışındaki alt yapısının yüzde 95'i, binada ve kubbelerin inşasının ise yüzde 90'lık bölümü tamamlanan gözlemevinin, küçük çaplı rötuşlar ile bazı teknik eksiklikleri dışında büyük bölümü tamamlandı.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan ancak iklim koşulları ile pandemi dolayısıyla küçük çaplı aksaklıklara rağmen çalışmaların büyük hızla sürdürüldüğü gözlemevinde ilk ışığın 2021 yılı sonunda alınması hedefleniyor.

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