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Teknokulis Haberler Google'a büyük şok! ABD hükümeti teknoloji devine dava açtı

'a büyük şok! hükümeti teknoloji devine dava açtı

, platformu ve diğer uygulamalarında yaptığı yeniliklerle isminden söz ettiriyor. Son olarak Google Asistan'a mırıdanarak şarkı bulma özelliği gelmişti. Şirket, kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek istiyor. Ancak Google bu sefer ne yeni bir özellik, ne de yeni bir teknoloji ile gündemde. hükümeti, Google'a "tekelcilikle mücadele" davası açtı.

GOOGLE'A BÜYÜK ŞOK! ABD HÜKÜMETİ TEKNOLOJİ DEVİNE DAVA AÇTI
21 Ekim 2020, Çarşamba Güncelleme : 09:16:33

AA

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, Washington DC Federal Mahkemesinde Google'a dava açtı.

"Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığının Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Google insan olsaydı ne olurdu

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri, 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresinde ifade vermişti.

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