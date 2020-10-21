iPhone 12'yi geçtiğimiz hafta tanıtan Apple, tanıtımın hemen ardından iOS 14.1 GM sürümünü geliştiriciler için yayınlamıştı. Apple'ın bu adımının ardından herkes iOS 14.1'in genel kullanıma sunulacağını düşünüyordu. Nitekim, Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtıldığı etkinliğinin üzerinden fazla bir zaman geçmeden, iOS 14.1'i indirmeye sundu.