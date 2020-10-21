iPhone'lar için iOS 14.1 çıktı! Yeni güncellemeyle neler değişti?
Apple, iPhone 12'lerin sevkiyatı ve satışları için son hazırlıklarla uğraşıyor. Yeni iPhone serisinin iki modeli bu cuma günü satışa çıkacak. Cupertino merkezli teknoloji devi tabii ki güncellemelere de hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce kullanıcıların beğenisine sunulan iOS 14'ün yeni güncellemesi yayınlandı. iOS 14.1 yazılım paketi içerinde ne var? iPhone'da neler değişiyor? İşte detaylar...
iPhone 12'yi geçtiğimiz hafta tanıtan Apple, tanıtımın hemen ardından iOS 14.1 GM sürümünü geliştiriciler için yayınlamıştı. Apple'ın bu adımının ardından herkes iOS 14.1'in genel kullanıma sunulacağını düşünüyordu. Nitekim, Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in tanıtıldığı etkinliğinin üzerinden fazla bir zaman geçmeden, iOS 14.1'i indirmeye sundu.
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